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  4. Видео: российский боец MMA красиво нокаутировал украинца ударом ноги

Видео: российский боец MMA красиво нокаутировал украинца ударом ноги

, 12:50 24

По итогам турнира в Волгограде россиянин получил приз за лучший нокаут.

Фото: www.globallookpress.com © Ricardo Demurez

Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова ударом ноги через 42 секунды после начала боя. Видео появилось в YouTube.

Поединок состоялся 25 октября в рамках турнира «Битва в Волгограде». С самого начала россиянин начал демонстрировать хорошую работу ногами, пробив несколько лоукиков.

Затем он заработал по «верхним этажам», плотно попав хайкиком в голову украинца. Сафронов выстоял, но через несколько секунд пропустил еще один удар ногой – нокаутирующую атаку Мухтаров исполнил в прыжке.

Нокаут россиянина признали лучшим за турнир. За это достижение он получил статуэтку орла стоимостью три тысячи долларов.

В рекорде Имам-Шапи Мухтарова пять побед в пяти профессиональных боях. Анатолий Сафронов потерпел за свою карьеру 31 поражение.

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