Девять лет ожидания: дзюдоист Тасоев рассказал об эмоциях после победы в Баку

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 22 0

Инал Тасоев завоевал третье золото чемпионата мира по дзюдо, победив в финале представителя Азербайджана.

Фото, видео: Михаил Синицын/ТАСС; 5-tv.ru

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Инал Тасоев стал трехкратным чемпионом мира по дзюдо

Российский дзюдоист Инал Тасоев поделился впечатлениями от исполнения национального гимна РФ после победы на чемпионате мира в Баку. По его словам, это событие стало для него особенным. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

В финале соревнований Тасоев встретился с азербайджанцем Ушанги Кокаури и завершил схватку броском на «иппон». Победа принесла россиянину третий титул чемпиона мира.

Спортсмен признался, что финал оказался непростым с моральной точки зрения. Несмотря на то, что он уже неоднократно боролся с Кокаури, Тасоев не позволял себе недооценивать соперника и тщательно настраивался на поединок.

«Финал всегда бывает сложным. Немножко морально сложно было. Хотя я и боролся с ним много раз, но все равно настраивался. У меня нет такого, что я кого-то могу недооценивать», — поделился дзюдоист.

По словам Тасоева, он не думал о возможной потери красной нашивки — статуса действующего чемпиона мира — и сосредоточился на самой борьбе.

Исполнение гимна России стало для Тасоева возвращением к моменту, которого он ждал девять лет. В 2017 году он в последний раз выигрывал мировое первенство, и тогда на церемонии награждения также звучал российский гимн.

«Это невероятно, знаете, как мне вам объяснить? Вы же не спортсмен», — сказал дзюдоист.

Тасоев также отметил, что почувствовал поддержку зрителей на протяжении соревнований. Хотя болельщиков из Азербайджана было больше, российские поклонники тоже активно поддерживали спортсмена с трибун.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впервые за семь лет спортсмены выступают под национальным флагом и гимном на чемпионате мира в Баку.

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