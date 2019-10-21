  1. Пятый канал
  4. Промоутер: Макргегор начал подготовку к реваншу с Нурмагомедовым

Промоутер: Макргегор начал подготовку к реваншу с Нурмагомедовым

, 16:46 25

На возможное проведение второго поединка между россиянином и ирландцем указывает пресс-конференция последнего в Москве, считает специалист.

Фото: www.globallookpress.com © twitter.com/ ufcnews

Пресс-конференция бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макргегора в Москве является этапом раскрутки его реванша с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Таким мнением поделился промоутер Камил Гаджиев.

Гаджиев призвал не называть пресс-конференцию Макргегора, которая должна состояться в Москве 24 октября, словом «провокация». По его словам, мероприятие ирландского бойца — первый этап для организации реванша.

«Это один из первых шагов для организации такого боя», — цитирует промоутера ТАСС.

Поединок Макргегор — Нурмагомедов состоялся 7 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229. Россиянин одержал победу, тем самым защитив титул чемпиона.

Недавно ирландский боец начал все чаще говорить о реванше с россиянином. Как сообщал 5-tv.ru, в ходе одного из таких разговоров Макргегор и Нурмагомедов поругались в Twitter.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

17:32
Вторая ветка газопровода Турецкий поток будет достроена в срок к 2020 году
17:22
Грузовик въехал в детский сад в Ханты-Мансийске — видео
17:14
«Что делать?»: Жена Эммануила Виторгана не справляется с годовалой дочерью
17:06
«Что-то здесь не так»: Розенбаума смутил магазин презервативов в центре Москвы
16:55
Россия и Северная Корея подтвердили намерение укреплять сотрудничество
16:54
Новым главой СПЧ стал Валерий Фадеев

Сейчас читают

«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев