Промоутер: Макргегор начал подготовку к реваншу с Нурмагомедовым

Пресс-конференция бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макргегора в Москве является этапом раскрутки его реванша с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Таким мнением поделился промоутер Камил Гаджиев.

Гаджиев призвал не называть пресс-конференцию Макргегора, которая должна состояться в Москве 24 октября, словом «провокация». По его словам, мероприятие ирландского бойца — первый этап для организации реванша.

«Это один из первых шагов для организации такого боя», — цитирует промоутера ТАСС.

Поединок Макргегор — Нурмагомедов состоялся 7 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229. Россиянин одержал победу, тем самым защитив титул чемпиона.

Недавно ирландский боец начал все чаще говорить о реванше с россиянином. Как сообщал 5-tv.ru, в ходе одного из таких разговоров Макргегор и Нурмагомедов поругались в Twitter.