Видео: Пугачева рассказала, как забыла слова во время концерта

Алла Пугачева рассказала о казусе, который произошел с ней во время большого сольного концерта, посвященного ее 70-летнему юбилею. Как оказалось, в финале выступления Примадонна забыла слова песни.

На финальной песне, по задумке организаторов шоу, на сцену к Пугачевой должны были выйти ее родные — муж, дети и внуки. Алла Борисовна знала об этом, но младшие двойняшки — Лиза и Гарри — выбежали на сцену раньше, чем было запланировано. Для Примадонны это оказалось настолько неожиданно, что артистка растерялась.

«Я даже слова забыла. Не там вступила… Но это не так важно. Они так вцепились в меня», — цитирует Аллу Борисовну Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете.