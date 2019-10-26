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Видео: Каменских заставила Потапа заняться фигурой

, 21:21 Видео 90

В социальной сети певица опубликовала видео, в котором убедила супруга выйти с ней на пробежку.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Семейная жизнь Насти Каменских и рэпера Потапа не слишком отличается от повседневного быта множества других супружеских пар. Например, как и многие женщины, артистка пытается привить супругу любовь к спорту — на своей странице в Instagram певица показала, как заставляет возлюбленного выходить на пробежку.

В сторис аккаунта Каменских появилось короткое видео совместных занятий спортом с мужем. В кадре сначала появляется морское побережье и ноги самой Насти в кроссовках, а затем камера снимает Потапа, бегущего следом за женой. Судя по стикеру, оставленному на ролике, пробежка состоялась рано утром. На самом видео стоит отметка «06:54», а на выложенной следом фотографии значится «07:28» — вероятно, в это время спортивные мероприятия закончились.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Каменских соблазнительно станцевала в купальнике под пальмами.

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