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  4. Видео: Настя Каменских соблазнительно станцевала в купальнике под пальмами

Видео: Настя Каменских соблазнительно станцевала в купальнике под пальмами

, 5:21 Видео 321

Артистка отдыхает в одной из экзотических стран и регулярно радует поклонников откровенными фото и видео с пляжа.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Украинская певица и актриса Настя Каменских часто балует поклонников соблазнительными снимками то в купальнике, то в нижнем белье. Сейчас вместе с мужем Алексеем Потапенко, более известным под сценическим псевдонимом Потап, она отдыхает в одной из экзотических стран и регулярно делится с соцсетями жаркими фото.

На этот раз артистка пошла дальше и опубликовала в Instagram видео, на котором сексуально двигается под музыку в минимально прикрывающем обнаженное тело черном купальнике, попивая при этом сок из кокоса.

Instagram @kamenskux

Поклонников ролик предсказуемо привел в восторг, на комплименты они не скупятся, хотя нашлись такие, кому показалось, что в некоторых местах Каменских все-таки полновата.

«Богиня любви»;

«Классное тело!»

«Настюша ты как всегда на высоте. Просто вах!»

«Попа как у Ким»;

«Шикарна!» — восхищаются фанаты.

Ранее, как писал 5-tv.ru, супруг Анастасии продюсер и певец Потап откровенно признался в интервью, что ему нравятся откровенные фотографии жены и «нравится, что она нравится», но он ревнует, когда на кинопробах его женщина целуется с другими мужчинами.

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Видео: Настя Каменских соблазнительно станцевала в купальнике под пальмами

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