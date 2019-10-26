Праворадикалы дерзко ответили Зеленскому: «Мы никуда не уйдем, делайте, что хотите»

В Telegram-канале, принадлежащем одной из праворадикальных украинских группировок, появилось видео с участниками встречи с Владимиром Зеленским. Боевики заявили, что никуда из поселка Золотое в Луганской области не уйдут.

Молодые люди на видео отметили, что сначала разговор с президентом был конструктивный, однако потом «что-то пошло не так». В подписи они добавили, что до них дошли слухи о личном требовании Зеленского немедленно выгнать нелегальные формирования из Золотого. В ответ на это боевики заявили, что никуда со своей земли не уйдут, чего бы им это не стоило.

«После хамского разговора с нами утром и распространенного видео в соцсетях он отдал личный приказ выбросить нас из Золотого», — пишут в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область, чтобы побеседовать с праворадикалами. Националисты отказываются покидать территорию, срывая тем самым разведение войск и выполнение формулы Штайнмайера. В концу встречи разговор перешел на повышенные тона, украинский президент начал вести себя довольно дерзко: «Я не лох какой-то», — ответил он одному из радикалов.