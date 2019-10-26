  1. Пятый канал
  4. Праворадикалы дерзко ответили Зеленскому: «Мы никуда не уйдем, делайте, что хотите»

Праворадикалы дерзко ответили Зеленскому: «Мы никуда не уйдем, делайте, что хотите»

, 21:00 Видео 100

Националисты намерены сорвать выполнение формулы Штайнмайера.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: T.me @LAstBP, РИА Новости / Стрингер

В Telegram-канале, принадлежащем одной из праворадикальных украинских группировок, появилось видео с участниками встречи с Владимиром Зеленским. Боевики заявили, что никуда из поселка Золотое в Луганской области не уйдут.

Молодые люди на видео отметили, что сначала разговор с президентом был конструктивный, однако потом «что-то пошло не так». В подписи они добавили, что до них дошли слухи о личном требовании Зеленского немедленно выгнать нелегальные формирования из Золотого. В ответ на это боевики заявили, что никуда со своей земли не уйдут, чего бы им это не стоило.

«После хамского разговора с нами утром и распространенного видео в соцсетях он отдал личный приказ выбросить нас из Золотого», — пишут в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область, чтобы побеседовать с праворадикалами. Националисты отказываются покидать территорию, срывая тем самым разведение войск и выполнение формулы Штайнмайера. В концу встречи разговор перешел на повышенные тона, украинский президент начал вести себя довольно дерзко: «Я не лох какой-то», — ответил он одному из радикалов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября

Последние новости

22:05
Пушков прокомментировал разговор Зеленского с националистами в Донбассе
21:40
Наркоман расчленил отца и зарубил мать в Подмосковье — фото 18+
21:21
Видео: Каменских заставила Потапа заняться фигурой
21:00
Праворадикалы дерзко ответили Зеленскому: «Мы никуда не уйдем, делайте, что хотите»
20:44
75-летний мужчина два года насиловал внучку
20:41
Дмитрий Киселев возглавил Совет Союза виноградарей и виноделов России

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 октября по 3 ноября
Гороскоп на 26 октября: Львы, срочно позвоните родным!
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев