«Я не лох какой-то»: Зеленский «конкретно» пообщался с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно нагрянул на позиции националистов, расположенные в районе разведения сил у населенного пункта Золотое в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Судя по тому, что офис украинского лидера хранит молчание о его визите, поездка вряд ли носила официальный характер. Предположительно Владимир Зеленский намеревался уговорить националистов сложить оружие и оставить свое расположение. Общение с бойцами на блокпосту вышло слегка эмоциональным и весьма «конкретным».

Когда один из радикалов, выступающий против разведения сил, вступил с лидером Незалежной в словесную перепалку, гарант украинской конституции его жестко прервал.

«Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. И тебе пришел и сказал: „Оружие убери“», — начал было Владимир Зеленский.

Боец перебил президента Украины, заявив, что он уже переговорил с ним. В этот момент Владимир Зеленский вновь попытался показать мужской характер и продолжил.

«Я не поговорил с тобой. Я хотел увидеть в твоих глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему», — заключил украинский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не может обеспечить развод сил и техники в Донбассе.