За сезон в Москве погибли 45 мотоциклистов

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы написал в Twitter, что в 2019 году случилось 650 аварий с участием мотоциклов. И если общее число ДТП по сравнению с 2018-м снизилось на 12%, то вот количество летальных случаев увеличилось на 7% — до 45.

При этом ситуация значительно улучшилась по сравнению с 2013-м, когда мотоциклистов погибло вдвое больше. А вот причины смертельных ДТП остались прежними: превышение скорости и отсутствие специальной экипировки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Киевом разбилась насмерть популярная Instagram-модель Елена Кузавини. Она врезалась в автомобиль на мотоцикле.