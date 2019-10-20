  1. Пятый канал
  4. Под Киевом погибла известная Instagram-модель

Под Киевом погибла известная Instagram-модель

, 14:52 Видео 179

Блогер Елена Кузавини разбилась на мотоцикле.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kuzavini

Популярный мотоблогер и Instagram-модель Елена Кузавини попала в ДТП на Гостомельской трассе под Киевом, сообщает ФАН. По предварительной информации, девушка двигалась на мотоцикле BMW и врезалась в начавший движение от обочины Volkswagen. В результате столкновения 41-летняя мотоциклистка получила сотрясение головного мозга.

Instagram @kuzavini

Пострадавшую реанимировали на месте и доставили в больницу. Там от полученных травм она скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Механизм и причины аварии устанавливают правоохранители.

О гибели блогера сообщили в Instagram ее друзья. На страницу модели под ником @kuzavini подписано 72 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего мотоциклиста, хотят лишить неприкосновенности.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Последние новости

15:29
«Люблю»: Бондаренко трогательно поздравил супругу с днем рождения
15:09
«Была в активном поиске»: Двух зарезанных женщин нашли в одной из квартир в Петербурге
14:52
Под Киевом погибла известная Instagram-модель
14:45
Личная неприязнь могла стать мотивом поджога дома в Ростове, где погибли люди
14:24
Пять дамб разрушено в Красноярском крае в результате аварии на золотом прииске
14:17
Лучшее видео самых громких происшествий за неделю

Сейчас читают

Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!
Страшная авария с пострадавшими произошла в Петербурге
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев