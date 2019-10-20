Под Киевом погибла известная Instagram-модель

Популярный мотоблогер и Instagram-модель Елена Кузавини попала в ДТП на Гостомельской трассе под Киевом, сообщает ФАН. По предварительной информации, девушка двигалась на мотоцикле BMW и врезалась в начавший движение от обочины Volkswagen. В результате столкновения 41-летняя мотоциклистка получила сотрясение головного мозга.

Instagram @kuzavini

Пострадавшую реанимировали на месте и доставили в больницу. Там от полученных травм она скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения. Механизм и причины аварии устанавливают правоохранители.

О гибели блогера сообщили в Instagram ее друзья. На страницу модели под ником @kuzavini подписано 72 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего мотоциклиста, хотят лишить неприкосновенности.