«Я думала это Крис»: фанаты спутали стройную Пугачеву с Орбакайте

Алла Пугачева сделала себе осеннюю прическу. Фотографию с новым образом примадонны выложил на своей странице в Instagram ее супруг Максим Галкин.
На снимке Алла Борисовна запечатлена в красном пальто и черных ботильонах. Рядом с ней стоит сын Гарри. Однако внимание поклонников привлекла не столько трогательность снимка, сколько новая прическа примадонны. Она сделала высокий вьющийся хвост набок и слегка скошенную челку, пишет URA.RU.
Фанатам новый образ Пугачевой пришелся по вкусу. Кто-то сначала решил, что на снимке запечатлена не она, а ее дочь Кристина Орбакайте.
«Я думала это Крис (Кристина Орбакайте — Прим. ред)»;
«Очень с Кристиной сейчас похожи. Прям очень. Мама и дочь»;
«Блин… Думала Кристина. Вот Алла Борисовна суперская», — удивлялись подписчики Галкина.
Некоторые отметили, что Алле Борисовне идет красный цвет, а другие нашли примадонну очень стройной.
«Ей идет красный цвет»;
«Пальто замечательного цвета»;
«Максим, покорми Аллу»;
«Какие у Аллы Борисовны стройные ноги», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, о неожиданном признании Аллы Пугачевой. Она рассказала, как забыла слова во время концерта.