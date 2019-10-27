«Я думала это Крис»: фанаты спутали стройную Пугачеву с Орбакайте

Алла Пугачева сделала себе осеннюю прическу. Фотографию с новым образом примадонны выложил на своей странице в Instagram ее супруг Максим Галкин.

На снимке Алла Борисовна запечатлена в красном пальто и черных ботильонах. Рядом с ней стоит сын Гарри. Однако внимание поклонников привлекла не столько трогательность снимка, сколько новая прическа примадонны. Она сделала высокий вьющийся хвост набок и слегка скошенную челку, пишет URA.RU.

Instagram @maxgalkinru

Фанатам новый образ Пугачевой пришелся по вкусу. Кто-то сначала решил, что на снимке запечатлена не она, а ее дочь Кристина Орбакайте.

«Я думала это Крис (Кристина Орбакайте — Прим. ред)»;

«Очень с Кристиной сейчас похожи. Прям очень. Мама и дочь»;

«Блин… Думала Кристина. Вот Алла Борисовна суперская», — удивлялись подписчики Галкина.

Некоторые отметили, что Алле Борисовне идет красный цвет, а другие нашли примадонну очень стройной.

«Ей идет красный цвет»;

«Пальто замечательного цвета»;

«Максим, покорми Аллу»;

«Какие у Аллы Борисовны стройные ноги», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о неожиданном признании Аллы Пугачевой. Она рассказала, как забыла слова во время концерта.