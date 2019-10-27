Видео: Ольга Бузова упала в толпу геев во время концерта в Москве

Популярная певица Ольга Бузова зажигательно выступила в одном из ночных гей-клубов Москвы. Во время шоу она упала со сцены на руки фанатов.

Видео с поступком Бузовой активно распространяются в Instagram. На роликах можно увидеть, что в толпу поклонников ей помогает упасть один из мужчин, стоящих на сцене. Артистку поймали с радостными выкриками, а затем вернули обратно на сцену. Почти все снимали произошедшее на свои смартфоны, поэтому момент оказался запечатлен с разных ракурсов.

Выступлению Бузова посвятила отдельный пост в Instagram. В нем она призналась в любви сцене и поблагодарила фанатов за поддержку.

«Сегодня в ЦС был „******“ (разгром — Прим. ред), но это наш маленький секрет. То, что я делаю с вами, я не делаю нигде», — призналась певица, сопроводив запись хэштегом «Мои люди всегда со мной».

Instagram @buzova86

Подписчики восторженно отзывались о выступлении Бузовой, а также приглашали ее в другие города.

«Выступление было огонь»;

«Концерт был просто бомбический»;

«Давай теперь в Питере», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова застукала Романа Гриценко за просмотром порно.