Рейтинг российских вин предложил создать гендиректор завода «Новый свет»

Рейтинг российского вина предложил создать генеральный директор акционерного общества «Завод шампанских вин» «Новый Свет» Алексей Пугачев. Об этом он заявил в кулуарах саммита IX Всероссийского саммита виноделов.

Производитель подчеркнул, что представленность отечественных вин в ресторанах должна быть одинаковая по сравнению с иностранными конкурентами. В настоящее время они, если и присутствуют в винных картах, то находятся «где-то в конце длинного списка маленьким абзацем», а по качеству совершенно не уступают западным образцам.

Пугачев отметил, что винодельческим предприятиям сложно заявить громко о своем продукте без рекламы, которая является сейчас основным инструментом для донесения информации до потребителя, так как именно в этом духе воспитано новое поколение.

«В этом плане вино оказалось за бортом, потому что у нас реклама вина запрещена <…> Безусловно, прежде всего, нужна реклама отечественных вин, российских вин, реклама производителя этих вин. Должен быть рейтинг российских вин в открытом доступе, где любой может зайти и увидеть то вино, которое он увидел на полке и какое место оно занимает на рынке», — считает гендиректор «Нового света».

Алексей Пугачев полагает, что это поможет производителям о себе доносить информацию до потребителя.

«Готовится закон о виноградарстве и виноделии, где российскому виноделию будет даваться зеленый свет, оно будет в приоритете, оно будет поддерживаться государством», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнительный директор «Усадьбы Дивноморское» Сергей Безнощенко считает необходимым создать в винных картах каждого ресторана разделы, где представлено отечественное вино.