«Гордость отца»: Сын Плющенко победил в соревнованиях по фигурному катанию

Сын фигуриста Евгения Плющенко и ведущей Яны Рудковской взял первое место на соревнованиях по фигурному катанию. Об успехах своего наследника звезда рассказала в Instagram.

«Первый! Со сложным контентом по второму юношескому разряду!» - подчеркнула знаменитость.

Instagram @rudkovskayaofficial

По словам Рудковской, шестилетний Саша идет по стопам своего звездного отца. Уже в юном возрасте он сумел превзойти других спортсменов и стать лидером состязаний. Несмотря на то, что мальчику пока не все элементы даются с большой легкостью, он трудится не покладая рук, а значит, сможет справиться со всеми трудностями.

Новость об успехах Саши Плющенко фанаты встретили с восторгом. В комментариях они оставили множество комплиментов начинающему фигуристу и не обошли вниманием его выдающихся родителей.

«Гордость отца!»

«Какой талантливый!»

«Весь в папу, просто умничка. Целеустремленный, талантливый и такой красавец! Чемпион подрастает. А маме поклон!»

«Молодец, Саша!!! И Вы, Яна с Женей, просто молодцы!!! Терпение и труд!» - восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Плющенко-младший попытался повторить трюк отца.