«Хочу быть похожим на папу»: Плющенко-младший пытается повторить трюк фигуриста

Сын фигуриста Евгения Плющенко — шестилетний Саша — покорил своих поклонников новым роликом в Instagram. На нем юный спортсмен выполняет нечто, по его мнению, похожее на дорожку шагов, которой в свое время прославился Плющенко-старший. Правда, Гном-Гномыч — так сына фигуриста называют родители — делает трюк в формате танца в домашней обстановке.

«Полный эксклюзив. Вчерашний вечерний выбор музыки прошел не напрасно! Хочу быть похожим на папу. Мечтаю повторить его знаменитую дорожку шагов на льду», — подписал видео юный спортсмен.

«Классный малыш!» — прокомментировал ролик пользователь.

«Позитивчик!» — добавил другой.

«Точно будет как папа!» — заверил юзер.

Стоит отметить, что только за час с момента публикации видео собрало 20 тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru публиковал ролик с тренировки сына Евгения Плющенко.