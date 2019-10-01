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«Хочу быть похожим на папу»: Плющенко-младший пытается повторить трюк фигуриста

, 14:37 Видео 729

В Instagram Гном Гномыча — так называют родители шестилетнего спортсмена — появился новый ролик, который произвел на поклонников юного фигуриста огромное впечатление.

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Фото, видео: Instagram @gnomgnomych

Сын фигуриста Евгения Плющенко — шестилетний Саша — покорил своих поклонников новым роликом в Instagram. На нем юный спортсмен выполняет нечто, по его мнению, похожее на дорожку шагов, которой в свое время прославился Плющенко-старший. Правда, Гном-Гномыч — так сына фигуриста называют родители — делает трюк в формате танца в домашней обстановке.

«Полный эксклюзив. Вчерашний вечерний выбор музыки прошел не напрасно! Хочу быть похожим на папу. Мечтаю повторить его знаменитую дорожку шагов на льду», — подписал видео юный спортсмен.

«Классный малыш!» — прокомментировал ролик пользователь.

«Позитивчик!» — добавил другой.

«Точно будет как папа!» — заверил юзер.

Стоит отметить, что только за час с момента публикации видео собрало 20 тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru публиковал ролик с тренировки сына Евгения Плющенко.

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