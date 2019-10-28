«Там нет моей жены»: Харламов о съемках Асмус в сценах с сексом

Гарик Харламов ответил на негодующие сообщения подписчиков, интересовавшихся мыслями юмориста по поводу съемок его супруги в эротической сцене. Пикантные кадры были вставлены в киноленту «Текст», в которой Кристина Асмус сыграла одну из главных ролей.

По мнению многих обывателей, Харламов должен рвать и метать из-за того, что его супруга буквально на всю страну демонстрирует интимную жизнь с другим мужчиной. Однако Гарик подчеркивает: он женат на актрисе, а значит, она иногда играет персонажей, у которых есть своя личная жизнь. И эта личная жизнь не имеет ничего общего с жизнью реальной.

«В фильме „Текст“ нет моей жены, там история совсем о других людях. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь!», — заявляет Харламов.

Instagram @garikkharlamov

Комик также отмечает, что сам он при просмотре других фильмов и сериалов, в которых есть постельные сцены, не думает о том, что актрисы ведут себя слишком развратно — ведь это часть сюжета и элемент их работы. В качестве примера он привел Эмилию Кларк, Анджелину Джоли и Шерон Стоун. Зрителям, которые из двухчасовой киноленты запомнили только одну — эротическую — сцену, Харламов искренне сочувствует.

«Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Теперь, когда вы обсудили эту сцену и завалили меня вопросами, пойдите и посмотрите все-таки, о чем кино вообще», — резко реагирует на претензии аудитории Харламов.

Однако даже в такой эмоциональной отповеди Гарик нашел место для присущего ему юмора. Высказав свою позицию по данному вопросу, он обратился к исполнителю главной роли, продюсеру и режиссеру фильма.

«Все это я писал как зритель! Теперь пишу как муж: Элоян, Шипенко и Янковский — вам конец!» — шутит знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гарик Харламов показал, как живет без жены.