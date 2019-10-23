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Гарик Харламов показал, как живет без жены — видео

, 19:59 Видео 508

Резидент Comedy Club опубликовал в Instagram шуточное видео, на котором продемонстрировал, как проводит время, пока Кристина Асмус на гастролях.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Instagram @garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов продолжает развлекать своих поклонников не только в юмористическом шоу, но и на просторах в Instagram. Комик веселит своих подписчиков, регулярно публикуя в своем аккаунте шуточные ролики. Например, на этот раз артист показал публике, как проводит время без жены. В подписи к посту, он уточнил, что актриса Кристина Асмус сейчас уехала на гастроли, поэтому он вынужден как-то справляться без нее.

Судя по опубликованным кадрам, у Харламова это не очень хорошо получается. Большую часть времени он спит или передвигается с полузакрытыми глазами, а остаток дня проводит за работой, видеоиграми, а также игрой с дочкой и собаками.

Несмотря на то, что распорядок дня юмориста — довольно насыщенный, фанаты не могли не заметить, что комик скучает без своей супруги.

«Как это мило!»

«Даже если грустно, то ты делаешь очень смешно!»

«Голливуд отдыхает!»

«Гарик скучает», — отметили пользователи.

К слову, видеозапись прокомментировала и сама Асмус. Приятно удивленная творчеством мужа она оставила в комментариях смайлик в виде сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харламов устал от лишнего веса и отказался есть на публике.

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