Резидент Comedy Club Гарик Харламов продолжает развлекать своих поклонников не только в юмористическом шоу, но и на просторах в Instagram. Комик веселит своих подписчиков, регулярно публикуя в своем аккаунте шуточные ролики. Например, на этот раз артист показал публике, как проводит время без жены. В подписи к посту, он уточнил, что актриса Кристина Асмус сейчас уехала на гастроли, поэтому он вынужден как-то справляться без нее.

Судя по опубликованным кадрам, у Харламова это не очень хорошо получается. Большую часть времени он спит или передвигается с полузакрытыми глазами, а остаток дня проводит за работой, видеоиграми, а также игрой с дочкой и собаками.

Несмотря на то, что распорядок дня юмориста — довольно насыщенный, фанаты не могли не заметить, что комик скучает без своей супруги.

«Как это мило!»

«Даже если грустно, то ты делаешь очень смешно!»

«Голливуд отдыхает!»

«Гарик скучает», — отметили пользователи.

К слову, видеозапись прокомментировала и сама Асмус. Приятно удивленная творчеством мужа она оставила в комментариях смайлик в виде сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харламов устал от лишнего веса и отказался есть на публике.