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Туристка из Петербурга впала в кому в Анталье

, 7:43 Эфирная новость 83

Турецкие врачи отказывают россиянке в транспортировке на родину и не желают общаться медиками из РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru

В турецкой Анталье российская туристка впала в кому. Петербурженка Кира Шиловская почувствовала себя плохо через четыре дня после приезда на курорт. Госпитализация показала: у нее инсульт.

Девушка уже неделю находится в крайне тяжелом состоянии. При этом турецкие врачи отказывают в ее транспортировке в Россию и не хотят общаться с нашими медиками. По словам друзей, создается впечатление, что в больнице просто тянут время, желая заработать на пациентке.

Более того, до сих пор непонятно будет ли оплачено лечение россиянки. Страховая компания пытается доказать что инсульт — не страховой случай.

В Северной столице попавшую в беду девушку ждет четырехлетняя дочь. Друзья и родные Киры вот уже долгих семь дней пытаются достучаться хоть до кого-нибудь, чтобы добиться визита российских врачей в турецкую клинику. Надеются, хотя бы так удастся получить разрешение на перевозку пациентки на родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетняя девочка из России погибла в Турции.

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