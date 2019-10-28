Поклонники обеспокоились здоровьем Боярского после видео со съемок «Гардемарины-4»

Поклонники стали беспокоиться по поводу здоровья народного артиста РСФСР Михаила Боярского после того, как в сети появились кадры, на которых актеру якобы стало нехорошо. Все это происходило во время съемок фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.

На кадрах Михаила Боярского поддерживают за руки коллеги, работники съемочной площадки помогают сесть звезде на лестницу, а после с трудом поднимают его со ступенек.

Однако скорее всего — это лишь репетиция со съемок картины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый клип Боярского «Хорошего Питера» набрал 7 миллионов просмотров.