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  4. Поклонники обеспокоились здоровьем Боярского после видео со съемок «Гардемарины-4»

Поклонники обеспокоились здоровьем Боярского после видео со съемок «Гардемарины-4»

, 9:37 Видео 184

В социальной сети появились кадры, на которых видно, что актеру якобы стало нехорошо.

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Фото, видео: ВКонтакте @public170731949

Поклонники стали беспокоиться по поводу здоровья народного артиста РСФСР Михаила Боярского после того, как в сети появились кадры, на которых актеру якобы стало нехорошо. Все это происходило во время съемок фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.

На кадрах Михаила Боярского поддерживают за руки коллеги, работники съемочной площадки помогают сесть звезде на лестницу, а после с трудом поднимают его со ступенек.

Однако скорее всего — это лишь репетиция со съемок картины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый клип Боярского «Хорошего Питера» набрал 7 миллионов просмотров.

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