  1. Пятый канал
  4. Новый клип Боярского «Хорошего Питера» набрал 7 миллионов просмотров

Новый клип Боярского «Хорошего Питера» набрал 7 миллионов просмотров

, 13:01 Видео 142

Видео сняли к песне артиста, в которой он поет о Северной столице и футбольном клубе «Зенит».

Фото : ТАСС / Петр Ковалев

Не только молодые артисты могут собирать миллионные просмотры в интернете. Это доказал народный артист РСФСР Михаил Боярский, выпустив клип к песне «Хорошего Питера». Премьера состоялась на телеканале 78.ru.

Всего за два дня ролик набрал 7 миллионов просмотров в социальных сетях.

В новой песне Боярский поет о родном городе, и, конечно, о любимой футбольной команде «Зенит». Съемки клипа прошли в теплую летнюю погоду. На кадрах зритель видит молодую пару, гуляющую по летнему Петербургу. Кроме того, взору зрителя открываются лучшие виды Северной столицы.

Песню «Хорошего Питера» написал Игорь Матвиенко. В создании композиции также приняли участие выпускники М. А. М. А.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербуржцы устроили челлендж и начали перепевать песню Боярского.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +11°
66.05
-0.45 72.88
-0.18
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

14:00
«Концерты мы не отменяем»: Состояние Розенбаума стабилизировалось
13:53
Поисковики случайно развели костер на мине времен ВОВ в Москве
13:38
Гражданский муж Бабкиной отдыхает с поклонницами без любимой
13:35
Посвященный Петербургу клип «Любэ» набрал 5 миллионов просмотров за 2 дня
13:24
«Поздновато!» Любовь Успенская на фото перевоплотилась в Брижит Бардо
13:17
«Переживу и это!» Элла Памфилова прокомментировала нападение на себя

Сейчас читают

Два российских Су-34 столкнулись в воздухе
Футболисты Кокорин и Мамаев освобождены условно-досрочно
МВД: Разбойное нападение совершено на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги