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  4. «Связей у нее нет»: Стас Пьеха устал от вопросов о помощи бабушки

«Связей у нее нет»: Стас Пьеха устал от вопросов о помощи бабушки

, 15:51 69

Артист уверяет, что успеха на сцене он добился без помощи именитых родственников.

Фото: Instagram @wolfieha

Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие творческой деятельности выступлением в Кремлевском дворце, пишет сайт Дни.ру. Поздравить исполнителя пришли многие знаменитости, но не было его известной бабушки Эдиты Пьехи. Как объяснил виновник торжества, 82-летней певице тяжело выбираться на концерты. Но радость от успеха внука она, конечно же, разделяет.

Заодно артист развеял и слухи касаемо влияния звезды советской эстрады на его карьеру. По словам Стаса, сколько бы он ни делал самостоятельных шагов, про него говорили: помогли пробиться бабушкины деньги и связи.

«Деньги человека, который всю жизнь работал за копейки в Ленкоцерте! И связей у нее никаких нет — артиста тогда выбирал народ. Она в эту современную систему шоу-бизнеса не вливалась. Я лет десять назад очень обижался, когда слышал: „Да если бы не бабка, где бы он был?“ Хотел бить сразу. Сейчас спокойно отношусь к этому», — сказал певец.

Все эти 15 лет выходец из звездной семьи давал не меньше 150 концертов в год по городам и селам. А в первые три года и вовсе хотел поменять профессию, но позже выбрался из череды неудач и пошел на взлет, который продолжается по сей день.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мать Стаса Пьехи певица Илона Броневицкая плохо знакома со своей невесткой и пять лет не видела внука.

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