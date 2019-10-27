Мать Стаса Пьехи не видела внука пять лет

Мать Стаса Пьехи певица Илона Броневицкая стала гостьей программы на федеральном канале, во время которой рассказала о семейных взаимоотношениях. Звезда эстрады призналась, что последний раз видела своего внука Петю пять лет назад — на выписке из роддома, однако сейчас артистка надеется исправить это недоразумение и наверстать упущенное.

По словам Броневицкой, воспитанием внука, прежде всего, занимается его мать Наталья Горчакова, с которой она плохо знакома. Дело в том, что семья Пьехи живет в Петербурге, а мать исполнителя проживает в Москве, поэтому увидеться им удается крайне редко.

Тем не менее, Илона убеждена, что главное — это не количество встреч, а гармония в семье. Певица вспомнила, что родители приезжали к ней всего три раза в году, однако она успевала запомнить каждое их слово, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Пьеха пять лет отказывается разводиться с женой из-за ребенка.