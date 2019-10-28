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  4. Александра Никифорова предстала в образе невесты на новых фото

Александра Никифорова предстала в образе невесты на новых фото

, 16:39 Фото 260

Поклонники в изумлении от красоты молодой актрисы.

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Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official

Актриса театра и кино Александра Никифорова порадовала своих подписчиков в Instagram новыми фото в белом платье. На фотосессию звезда сериалов вдохновилась романтическим фильмом «Сбежавшая невеста» в главной роли с Джулией Робертс.

«Мы тут с @cherry_anna собрались и, вдохновленные хрестоматийной „Сбежавшей невестой“ с Джулией Робертс, пофантазировали на эту тему! Как вам результат? И фото по мотивам каких известных картин вы бы хотели увидеть здесь? Ну кроме, Султана моего сердца, это разумеется само собой», — обратилась к подписчикам Никифорова.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Фолловеры стремительно отреагировали на снимки кинозвезды восторженными словами.

«Нежно, тонко, изящно! С отменным вкусом!»;

«Красавица во всех образах!»;

«Саша, вы как с картинки сошедшая! Изумительная, чарующая, исключительная! Обожаем вас в любом формате!», — написали пользователи.

Поклонники также поделились несколькими идеями о том, в каких образах они бы хотели увидеть Александру.

«Необыкновенная красота! А я бы хотела вас увидеть в образе „Незнакомки“ с картины Крамского и из стихотворения Блока „Незнакомка“. Такой поэтичный образ. Вам так это подходит!»;

«Очень красиво и нежно!!! Думаю образ Элизабет Беннет из „Гордости и предубеждения“ вам бы очень подошел»;

«Я думаю, Саша, вам очень подошел образ Анны Карениной или Татьяны из „Онегина“. А вообще вам все образы подходят. Супер красавица», — пофантазировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Султана моего сердца» Александра Никифорова выложила в Instagram пляжное фото в купальнике.

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