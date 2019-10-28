В сети восхитились архивным фото Пугачевой, на котором она кормит младенца

В сети появилось архивное семейное фото Аллы Пугачевой с дочкой Лизой Галкиной. Снимок опубликовали на фанатской страничке малышки в Instagram. На фотографии шестилетней давности Примадонна держит наследницу на руках и заботливо кормит из бутылочки смесью для кормления.
Нежный снимок, сопровожденный трогательной подписью, вызвал у фанатов Аллы Пугачевой бурную реакцию. Поклонники осыпали кумира и ее маленькую дочку множеством восторженных комплиментов в комментариях. Заботливая мама с младенцем на руках растопила сердца пользователей соцсети.
«Счастливая женщина!»
«Какое милое фото!»
«Современная картина — Мадонна с младенцем»;
«Как же это мило!» — написали фолловеры.
Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным воспитывают двух близнецов Лизу и Гарри. Недавно малыши отпраздновали свое шестилетие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты спутали стройную Аллу Пугачеву с дочкой Кристиной Орбакайте.