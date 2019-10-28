В сети восхитились архивным фото Пугачевой, на котором она кормит младенца

В сети появилось архивное семейное фото Аллы Пугачевой с дочкой Лизой Галкиной. Снимок опубликовали на фанатской страничке малышки в Instagram. На фотографии шестилетней давности Примадонна держит наследницу на руках и заботливо кормит из бутылочки смесью для кормления.

«Поверьте, пока у вас есть мама, вы счастливы. Никакие богатства мира, никакие люди и роскошь не заменят ее. Любите своих мам», — написано в публикации.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Нежный снимок, сопровожденный трогательной подписью, вызвал у фанатов Аллы Пугачевой бурную реакцию. Поклонники осыпали кумира и ее маленькую дочку множеством восторженных комплиментов в комментариях. Заботливая мама с младенцем на руках растопила сердца пользователей соцсети.

«Счастливая женщина!»

«Какое милое фото!»

«Современная картина — Мадонна с младенцем»;

«Как же это мило!» — написали фолловеры.

Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным воспитывают двух близнецов Лизу и Гарри. Недавно малыши отпраздновали свое шестилетие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты спутали стройную Аллу Пугачеву с дочкой Кристиной Орбакайте.