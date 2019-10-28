Нижегородский школьник получил письмо от Елизаветы II

Ученик одной из школ города Дзержинска, что в Нижегородской области, написал письмо королеве Великобритании Елизавете II и получил ответ. Как рассказал сам 17-летний Максим Федотов, послание он отправил в конце лета, решив попрактиковаться в английском языке.

«Я рассказал ей о своих интересах, о том, что имею большую коллекцию минералов, увлекаюсь историей и хочу в будущем стать учителем. Задал ей вопрос, какие растения она выращивает в королевских садах? Потому что она очень этим увлекается, и в каждой ее резиденции есть ее личный сад», — говорит юноша.

Ответа пришлось ждать около полутора месяцев. Письмо на бумаге цвета слоновой кости с гербом замка Балморал (шотландская резиденция британских монархов — Прим.ред.) написала личная помощница Елизаветы II фрейлина Элизабет Лининг.

«Дорогой Максим! Королева пожелала, чтобы я написала вам и поблагодарила за ваше письмо. И хотя она не может ответить вам лично, Ее Величество заинтересовалась вашим рассказом о коллекции минералов и растениеводстве. Также королеве было приятно узнать о вашем энтузиазме к истории и желанию преподавать этот предмет в будущем. Это было очень любезно с вашей стороны — написать Ее Величеству. И она еще раз благодарит вас за это. Искренне ваша, Элизабет Лининг», — говорится в послании.

По словам Максима, родные очень гордятся тем, что он получил письмо от королевы Великобритании, а одноклассники долго не верили ему, пока не убедились, что послание настоящее. Теперь школьник собирается написать Папе Римскому и попросить благословения на сдачу ЕГЭ.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, завязать переписку с Букингемским дворцом удалось школьнику из Оренбургской области Ивану Ворожейкину. Девятиклассник рассказал Елизавете II о любимой кошке, в ответ, помимо письма, получил брошюры о жизни монаршей особы и ее питомцах.