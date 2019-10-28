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Воробьев рассказал Путину о решении проблем обманутых дольщиков

, 19:31 Эфирная новость 8

Губернатор Московской области отчитался перед президентом РФ об экономическом развитии региона.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, 5-tv.ru

Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области обсудил социально-экономическое положение региона. Андрей Воробьев доложил президенту о реализации ряда промышленных инвестпроектов и ситуации в здравоохранении. Не обошли стороной и решение вопроса обманутых дольщиков.

«Андрей Юрьевич, в связи с переходом строительной отрасли на новые принципы финансирования работы, как у вас в целом эта отрасль выглядит, потому что для Московской области это всегда было актуально, а в последние годы особенно. И что с обманутыми дольщиками?» — поинтересовался Путин.

«За пять с небольшим лет мы решили проблему 60 тысяч дольщиков, и осталось еще 27 тысяч. Мы с ДОМ. РФ и с Минстроем активно работаем, они помогают, спасибо им большое. Кстати, на прямой линии, помните, вам задали вопрос, уже после прямой линии, по комплексу „Новокосино“. Один дом из двух мы сдаем, а следующий тоже, соответственно, готовится к достройке», — рассказал губернатор Московской области.

Также Воробьев рассказал о том, что уже в конце этого года в Красногорске и Балашихе начнут строить две многопрофильные больницы. А при Физтехе в Долгопрудном и гимназии Примакова откроются детские образовательные центры.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Липецкой области доложил Путину о решении вопроса обманутых дольщиков.

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