Глава Липецкой области доложил Путину о решении вопроса обманутых дольщиков

О том, с какими сложностями приходится сталкиваться, решая вопрос обманутых дольщиков, в понедельник, 1 июля, президенту доложил глава Липецкой области Игорь Артамонов. В регионе из 20 домов удалось возобновить строительство девятнадцати. Последний долгострой оказался проблемным, совсем непригодным для жилья. Его, конечно, снесут, но как быть с людьми, которые пострадали, — таких 330 семей. Без федеральной поддержки — не обойтись. Артамонов детально рассказал и о ситуации в других отраслях.

«По социальной сфере. Три сельских дома культуры в этом году, то есть они маленькие, хорошие, компактные, две школы, ясли, детские сады с яслями. Мы должны к 2021 году закрыть полностью проблему с очередями по результатам нацпроекта. Три физкультурно-оздоровительных комплекса. Вам задавали вопрос на „Прямой линии“», — заявил на встрече с президентом врио главы Липецкой области, Игоррь Артамонов.

«Это в районах?» — уточнил глава государства.

«Липецк и Елец», — пояснил Артамонов.

Глава региона также доложил о решении экологических проблем. С Новолипецким металлургическим комбинатом заключен меморандум о строительстве новых очистных сооружений. Выбросы должны снизиться на три тысячи тонн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин подписал закон о защите прав дольщиков в случае банкротства застройщика.