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«Опасная!» Лобода приручила волка для съемок нового клипа

, 21:32 Фото 766

Поп-дива восхитила фанатов своей храбростью, оставшись в кадре наедине с хищным зверем.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода похвасталась в Instagram снимком с экзотичным питомцем. Певица позирует на фотографии в компании настоящего волка, которого использовала в съемках нового клипа. Для фотосессии артистка выбрала необычный наряд: черно-белый балахон, украшенный пайетками, и накинутый поверх него длинный плащ из меха. В кадре дикое животное выглядит достаточно спокойным. Однако снимок будто бы заряжен энергией опасности и напряжения.

«Приручаю. Теперь ты мой», — написала в соцсети знаменитость.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники Светланы Лободы изумились необычной фотосессии кумира. Смелость певицы восхитила фанатов и спровоцировала на множество лестных комплиментов. Комментарии под публикацией быстро заполнились восторженными сообщениями, в которых поп-диву хвалили за храбрость в вопросе выбора партнера по съемкам.

«Шикарная!»

«Вы подходите друг другу. Хороший волчара»;

«Опасная!»

«Божественно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода сделала провокационное селфи из примерочной.

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