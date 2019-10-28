  1. Пятый канал
  4. «Лучшее фото суперзвезды»: Лобода сделала провокационное селфи из примерочной

«Лучшее фото суперзвезды»: Лобода сделала провокационное селфи из примерочной

, 8:18 Видео 437

Певица без макияжа, но в экстравагантном костюме показала обратную сторону концертной жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram занятным снимком из примерочной. Певица сделала селфи в момент работы над одним из ее многочисленных сценических костюмов. В этот момент на ней был сложной конструкции комбидресс, роскошные длинные сапоги на шпильке, а главное — внушительных размеров золотые кружева, образующие форму сердца вокруг лица певицы.

«Люблю я эти бесконечные примерки. Скоро лечу в Дубай», — приписала к фото знаменитость.

Фанаты не усомнились, что выступление на площадке ОАЭ в столь оригинальном костюме пройдет с успехом. 19 октября в таком наряде знаменитость под громкие овации вышла на сцену московского стадиона «Динамо» в момент исполнения песни Bon appetit. Разве что тогда на ней была еще черная мини-юбка. Об этом фанаты вспомнили в комментариях под фотографией — настолько им запомнился сценический облик.

Instagram @lobodaofficial

Хотя артистка выложила снимок без макияжа, фолловеры воздали ей похвалы. Может, за смелость. А может, потому что вызывающий наряд притянул все внимание на себя. В любом случае эксперимент по демонстрации обратной стороны концертной жизни оказался удачным.

«Всегда на стиле»;

«Какая красивая! Восхищаюсь постоянно. Шикарная женщина»;

«Лучшее фото суперзвезды», — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что откровенный наряд Лободы едва прикрыл ее грудь.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

8:59
В бизнес-джет в «Пулково» врезался микроавтобус — фото
8:56
Как изменится жизнь звезды «Отчаянных домохозяек» Хаффман после тюрьмы
8:49
Ничего святого: Как мошенники в России наживаются на онкобольных — репортаж
8:43
«Плохая Мона Лиза»: Блэк Чайна в прозрачном мини возбудила фанатов
8:33
Алкоголь или произведение искусства? В Крыму оценили лучшие российские вина
8:25
Несколько мужчин напали на полицейских в Амурской области

Сейчас читают

Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!
День Евфимия Солунского: что категорически нельзя делать 28 октября
Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев