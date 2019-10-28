«Лучшее фото суперзвезды»: Лобода сделала провокационное селфи из примерочной

Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram занятным снимком из примерочной. Певица сделала селфи в момент работы над одним из ее многочисленных сценических костюмов. В этот момент на ней был сложной конструкции комбидресс, роскошные длинные сапоги на шпильке, а главное — внушительных размеров золотые кружева, образующие форму сердца вокруг лица певицы.

«Люблю я эти бесконечные примерки. Скоро лечу в Дубай», — приписала к фото знаменитость.

Фанаты не усомнились, что выступление на площадке ОАЭ в столь оригинальном костюме пройдет с успехом. 19 октября в таком наряде знаменитость под громкие овации вышла на сцену московского стадиона «Динамо» в момент исполнения песни Bon appetit. Разве что тогда на ней была еще черная мини-юбка. Об этом фанаты вспомнили в комментариях под фотографией — настолько им запомнился сценический облик.

Instagram @lobodaofficial

Хотя артистка выложила снимок без макияжа, фолловеры воздали ей похвалы. Может, за смелость. А может, потому что вызывающий наряд притянул все внимание на себя. В любом случае эксперимент по демонстрации обратной стороны концертной жизни оказался удачным.

«Всегда на стиле»;

«Какая красивая! Восхищаюсь постоянно. Шикарная женщина»;

«Лучшее фото суперзвезды», — ответили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что откровенный наряд Лободы едва прикрыл ее грудь.