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  4. Танцовщиц из Башкортостана обвинили в насмешке над национальными традициями

Танцовщиц из Башкортостана обвинили в насмешке над национальными традициями

, 5:05 Эфирная новость 36

Поводом для недовольства жителей республики стал танец в национальных костюмах с использованием пилона.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Panayiotis Tzamaros; 5-tv.ru

Идея осовременить башкирский национальный танец вызвала скандал в Уфе. Участники конкурса на самое оригинальное исполнение сами выложили в интернет это видео.

Девушки в национальных костюмах под этническую музыку кружатся не только на танцполе — но и на пилоне, шесте, который используют, в том числе для стриптиза.

И хотя танцовщицы выглядели весьма целомудренно, нашлись те, кто обвинил их в безнравственности и насмешке над национальными традициями. Но сами девушки на критику не обиделись, а всем морализаторам объяснили: танец на шесте — это спорт и искусство одновременно.

«Пилон — это очень сложный спортивный снаряд. И заниматься на нем достаточно сложно. Он требует усилий, требует мышечной массы, выносливости. Совместить это с танцем традиционным, совместить с красивыми башкирскими жестами — это высший пилотаж», — уверена танцовщица Венера Нуриахметова.

Многие поддержали девушек из Уфы — танцевальный флешмоб подхватили и в других городах южного Урала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый флешмоб #TetrisChallenge набирает обороты в сети.

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