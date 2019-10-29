Танцовщиц из Башкортостана обвинили в насмешке над национальными традициями

Идея осовременить башкирский национальный танец вызвала скандал в Уфе. Участники конкурса на самое оригинальное исполнение сами выложили в интернет это видео.

Девушки в национальных костюмах под этническую музыку кружатся не только на танцполе — но и на пилоне, шесте, который используют, в том числе для стриптиза.

И хотя танцовщицы выглядели весьма целомудренно, нашлись те, кто обвинил их в безнравственности и насмешке над национальными традициями. Но сами девушки на критику не обиделись, а всем морализаторам объяснили: танец на шесте — это спорт и искусство одновременно.

«Пилон — это очень сложный спортивный снаряд. И заниматься на нем достаточно сложно. Он требует усилий, требует мышечной массы, выносливости. Совместить это с танцем традиционным, совместить с красивыми башкирскими жестами — это высший пилотаж», — уверена танцовщица Венера Нуриахметова.

Многие поддержали девушек из Уфы — танцевальный флешмоб подхватили и в других городах южного Урала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый флешмоб #TetrisChallenge набирает обороты в сети.