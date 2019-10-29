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Трамп забыл президентом какой страны стал Зеленский

, 4:34 17

Американский лидер назвал украинского коллегу президентом России.

Фото: www.globallookpress.com / Brian Cahn

Президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимиро Зеленского президентом России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на запись выступления Трампа, опубликованную накануне.

По информации агентства, американский лидер в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о расследовании дела о его импичменте, Трамп снова подверг критике инициатора проведения расследования Адама Шиффа. В продолжении темы президент США также похвалил Зеленского, по ошибке «сделав» его президентом России.

«Когда я опубликовал разговор, я „подорвал“ предложение Шиффа. Мне помог и русский, как вы знаете — новый президент России (речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском — Прим.ред.), хороший человек, он выступил с заявлением», — заявил Трамп.

После того, как была предана огласке стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским, противники американского лидера инициировали процедуру импичмента. В расшифровке беседы говорилось, что президент США не добивался от украинского коллеги расследования в отношении сына вице-президента США Джо Байдена — Хантера. Байдена-младшего на протяжении последних лет подозревают в связях с украинскими коррупционерами.

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