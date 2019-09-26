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Видео: Зеленский удивился обнародованию своих слов из разговора с Трампом

, 11:04 Видео 75

Украинский президент не ожидал, что Белый дом опубликует фрагменты его речи в стенограмме беседы глав государств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Shealah Craighead/White House, 112 Украина

Президент Украины Владимир Зеленский признался журналистам, что не ожидал увидеть свои слова в стенограмме телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, передает «Газета.ru». 25 сентября Белый дом обнародовал текст получасовой беседы глав государств от 25 июля. Именно этот разговор стал поводом для объявления импичмента американскому президенту.

19 сентября газета The Washington Post написала, что в ходе диалога Трамп якобы обещал возобновить выделение Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов в обмен на услугу от Зеленского. Условием президента США стало получение компромата на бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который может стать основным соперником Трампа на выборах в следующем году.

«Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать (стенограмму — Прим.ред.). Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — сказал Владимир Зеленский на брифинге по итогам личной встречи президентов в Нью-Йорке.

Лидер Незалежной уточнил, что не давал разрешения на публикацию своих слов, поскольку не знает формата таких процедур. Однако, по словам Зеленского, против обнародования разговора он ничего не имеет и не боится. Президент добавил, что в отдельных случаях расшифровки разговоров глав государств не надлежит публиковать по геополитическим причинам.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала стенограмму встречи Трампа и Зеленского.

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