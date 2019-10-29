В Барселоне протестующие взяли в осаду вокзал

Сотни людей пытались заблокировать главный вокзал Барселоны. Таким образом сторонники независимости Каталонии выразили недовольство испанским правосудием.

700 человек попытались образовать живую цепь вокруг станции. Все входы оказались перекрыты. Манифестанты также проникли внутрь вокзала. Они скандируют лозунги, призывая пересмотреть приговоры каталонским политикам.

Напомню, 14 октября Верховный суд Испании приговорил нескольких политиков, причастных к организации референдума о независимости региона к 13 годам лишения свободы. Это спровоцировало акции протеста, которые проходят по всей Каталонии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором танцовщица исполняет тверк на фоне горящих баррикад в Барселоне.