Самым возрастным участником WorldSkills Hi-Tech стал 80-летний сотрудник «Роскосмоса»

Менее через час в Екатеринбурге разгорится бой мастеров. Сразу на несколько площадок выйдут представители рабочих профессий, чтобы сразиться за главные призы национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Его торжественная церемония открытия прошла накануне вечером и собрала около тысячи человек. Более 700 из них — это участники — работники российских корпораций, холдингов и предприятий.

Объявлен бой по 48 направлениям, в том числе «Мобильная робототехника», «Инженерия космических систем», «Цифровое производство».

Приглашены на соревнования и те, кому за 50. Самый старший из них — 80-летний сотрудник «Роскосмоса». Во время чемпионата он поделится своим бесценным опытом с другими участниками.

Для зрителей также подготовлено необычное шоу — битва стокилограммовых роботов. Общие итоги WorldSkills Hi-Tech организаторы подведут 1 ноября. В этот день наградят лучших.

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