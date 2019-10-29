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Самым возрастным участником WorldSkills Hi-Tech стал 80-летний сотрудник «Роскосмоса»

, 7:01 Эфирная новость 30

Георгий Сафонов во время чемпионата поделится своим бесценным опытом с другими участниками.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Менее через час в Екатеринбурге разгорится бой мастеров. Сразу на несколько площадок выйдут представители рабочих профессий, чтобы сразиться за главные призы национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Его торжественная церемония открытия прошла накануне вечером и собрала около тысячи человек. Более 700 из них — это участники — работники российских корпораций, холдингов и предприятий.

Объявлен бой по 48 направлениям, в том числе «Мобильная робототехника», «Инженерия космических систем», «Цифровое производство».

Приглашены на соревнования и те, кому за 50. Самый старший из них — 80-летний сотрудник «Роскосмоса». Во время чемпионата он поделится своим бесценным опытом с другими участниками.

Для зрителей также подготовлено необычное шоу — битва стокилограммовых роботов. Общие итоги WorldSkills Hi-Tech организаторы подведут 1 ноября. В этот день наградят лучших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские сварщики превзошли всех на международном конкурсе.

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