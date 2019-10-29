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  4. Юлия Ковальчук смутила поклонников снимком в кофте без бюстгальтера

Юлия Ковальчук смутила поклонников снимком в кофте без бюстгальтера

, 15:05 Фото 76

Экс-солистка «Блестящих» опубликовала фотографию с отдыха и порассуждала об одиночестве.

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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

Юлия Ковальчук часто выкладывает в Instagram снимки из заграничных путешествий с экзотическими видами. Но, как видно, поклонников больше привлекает образ самой звезды. Особенно, если в этот момент на ней нет бюстгальтера. Впрочем, экс-солитска «Блестящих» публиковала новое фото явно не для этого.

«Почему все самые любимые песни сочиняются в одиночестве и в состоянии грусти? У меня так. И готовить я люблю, находясь одна на кухне, и даже гулять стала любить одна. Но мне этого одиночества необходимо очень дозировано. А потом — к любимым под крылышко и искупать в поцелуях», — поделилась мыслями Ковальчук.

Instagram @juliakovalchuk

Подписчики посоветовали автору поста не грустить, но не смогли обойти стороной ее внешний вид. Один из комментирующих назвал проглядывающие сквозь кофту формы певицы сексуальными и тут же извинился за откровенность. Другие фолловеры, по их признанию, подумали о том же, но не решались написать, передает портал Утро.ру.

«Только вы их заметили» или только вы озвучили», — пошутила певица без стеснения из-за маленького размера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук и Чумаков исполнили восточный танец.

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