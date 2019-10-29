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Ольга Бузова в короне взорвала гей-клуб своим выступлением — видео

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Публика с нетрадиционной сексуальной ориентацией с восторгом встретила певицу.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 656

Популярная певица Ольга Бузова зажигательно выступила в одном из ночных гей-клубов Москвы, пишут Дни.ру.

Бузова дала концерт в ночь на 27 октября. На сцену она вышла на 45 минут позже запланированного. Перед заметно выпившими фанатами она появилась в короне, чем явно недвусмысленно указала на свой статус.

Судя по сделанному в начале концерта видео, отторжения образ певицы ни у кого не вызвал. Ее встречали радостными криками «королева», а подпевать начали с самых первых слов.

 
 
 
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Публикация от ДНИ. РУ (@dniru)

Ставку Бузова сделала ставку на шоу и заигрывание с публикой. Поклонников Ольга спрашивала об отношениях, ревности, ссорах и изменах.

«Мальчики, мальчишечки мои», — неоднократно она обращалась к аудитории такими словами.

Посетители клуба с восторгом приняли певицу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, выступление певицы в гей-клубе запомнилось еще одним событием — Ольга Бузова упала со сцены в толпу геев. В сети появилось множество видеозаписей этого момента, сделанных с разных ракурсов.

Тема:
Ольга Бузова 656
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