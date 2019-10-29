На концерте у Пугачевой в Минске выступит Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова выступит вместе с Аллой Пугачевой в Минске 2 ноября. Об этом в программе на канале НТВ рассказали организаторы концерта. Всего вместе с Примадонной для подготовки программы прибудут около 60-70 человек.

Другой интересный факт, который озвучили минские представители: Примадонна не передала требований касательно себя лично. Никаких бумаг относительно ее бытового обеспечения также не поступило. По словам героев передачи, у певицы даже нет райдера. Единственное, что получили встречающие, это техническое задание «на звук, свет и экраны».

О том, где звезда отечественной сцены остановится на время гастролей в Белоруссии, до сих пор неизвестно. Сами организаторы полагают, что она поселится в одной из загородных резиденций президента Александра Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети восхитились архивным фото Пугачевой, на котором она кормит младенца.