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  4. На концерте у Пугачевой в Минске выступит Волочкова

На концерте у Пугачевой в Минске выступит Волочкова

, 16:00 111

Примадонна удивила организаторов концерта в Минске приглашенной гостьей и отсутствием личного райдера.

Фото: kp.ua

Балерина Анастасия Волочкова выступит вместе с Аллой Пугачевой в Минске 2 ноября. Об этом в программе на канале НТВ рассказали организаторы концерта. Всего вместе с Примадонной для подготовки программы прибудут около 60-70 человек.

Другой интересный факт, который озвучили минские представители: Примадонна не передала требований касательно себя лично. Никаких бумаг относительно ее бытового обеспечения также не поступило. По словам героев передачи, у певицы даже нет райдера. Единственное, что получили встречающие, это техническое задание «на звук, свет и экраны».

О том, где звезда отечественной сцены остановится на время гастролей в Белоруссии, до сих пор неизвестно. Сами организаторы полагают, что она поселится в одной из загородных резиденций президента Александра Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети восхитились архивным фото Пугачевой, на котором она кормит младенца.

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