  1. Пятый канал
  4. «Ратмир рожден в законном браке?» Мама Тимати ответила на вопросы подписчиков

«Ратмир рожден в законном браке?» Мама Тимати ответила на вопросы подписчиков

, 0:52 Фото 58

Рождение ребенка Анастасией Решетовой вновь привлекло внимание пользователей сети к семье Тимати.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @simona280

Симона часто делится снимками внучки Алисы в социальной сети. Теперь в профиле звездной бабушки появился и внук Ратмир, которого 16 октября Тимати подарила модель Анастасия Решетова. Симона опубликовала совместные фотографии внучки и внука, которые привели в восторг фанатов семьи рэпера.

«Все, что вы хотели узнать о Ратмире, но боялись спросить» ­– подписала фотографии Симона.

Instagram @simona280

Фолловеры тут же засыпали самим разными вопросами маму Тимати. Одна из подписчиц поинтересовалась, рожден ли внук в законном браке.

«Ратмир рожден в любви» ­– ответила известная бабушка.

Также у юзеров вызвал интерес вопрос, с каким весом на свет появился наследник Тимати. Симона ответила, что внук при рождении весил три тысячи семьсот грамм.

Фотографии вызвали умиление у подписчиц. За один час пост набрал больше ста тысяч лайков и более пятисот комментариев.

«Какие лапочки, дай бог им здоровья!!!»

«Здоровья малышу, родителям и родным»;

«У Вас очень милые внуки. Добра и здоровья им», — прокомментировали фотографии фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасию Решетову настигла хандра после рождения сына Ратмира.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

Последние новости

1:35
В Женеве готовятся к запуску работы Сирийского конституционного комитета
1:01
Осий-грязник — конец летнего пути: Что категорически нельзя делать 30 октября
0:52
«Ратмир рожден в законном браке?» Мама Тимати ответила на вопросы подписчиков
0:30
Пассажиров опаздывающего в Петербург «Аллегро» развезут по домам автобусами
0:16
На взрослое кино без паспорта теперь не пустят — репортаж
23:54
Максим Фадеев рассказал, как пережил смерть дочери

Сейчас читают

Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину расставания с Ольгой Бузовой
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев