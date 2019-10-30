«Ратмир рожден в законном браке?» Мама Тимати ответила на вопросы подписчиков

Симона часто делится снимками внучки Алисы в социальной сети. Теперь в профиле звездной бабушки появился и внук Ратмир, которого 16 октября Тимати подарила модель Анастасия Решетова. Симона опубликовала совместные фотографии внучки и внука, которые привели в восторг фанатов семьи рэпера.
«Все, что вы хотели узнать о Ратмире, но боялись спросить» – подписала фотографии Симона.
Фолловеры тут же засыпали самим разными вопросами маму Тимати. Одна из подписчиц поинтересовалась, рожден ли внук в законном браке.
«Ратмир рожден в любви» – ответила известная бабушка.
Также у юзеров вызвал интерес вопрос, с каким весом на свет появился наследник Тимати. Симона ответила, что внук при рождении весил три тысячи семьсот грамм.
Фотографии вызвали умиление у подписчиц. За один час пост набрал больше ста тысяч лайков и более пятисот комментариев.
«Какие лапочки, дай бог им здоровья!!!»
«Здоровья малышу, родителям и родным»;
«У Вас очень милые внуки. Добра и здоровья им», — прокомментировали фотографии фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасию Решетову настигла хандра после рождения сына Ратмира.