  1. Пятый канал
  4. Анастасию Решетову настигла хандра после рождения сына

Анастасию Решетову настигла хандра после рождения сына

, 12:45 423

Модель призналась, что в первый день после выписки она испытывала синдром «грустной мамы».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Девушка поделилась переживаниями, что во время беременности думала, что после родов ее будет преследовать синдром «грустной мамы». Однако Анастасия поделилась с подписчиками в Instagram, что постепенно погружается в процесс материнства с удовольствием и хандра отступает.

«Сыну уже две недели и все эти дни я погружаюсь в процесс материнства с головой и огромным удовольствием. Чего стоят только те моменты, когда малыш прижимается к маминой груди, рассматривает тебя, пытаясь улыбнуться или просто, когда сидишь и вглядываешься в каждый миллиметрик своего ребенка, умиляясь и не веря, что он у тебя такой классный получился» ­– подписала снимок Анастасия

Instagram @volkonskaya.reshetova

Также девушка написала, что ей удается отдохнуть пять-семь часов, пока малыш спит. Анастасия планирует настроить все процессы и надеется, что сын будет режимным ребенком.

«Думаю, что нам нужно несколько недель (может и месяцев) и я полноценно настрою все наши процессы, а сыночек более-менее выстроит себе свой режим. Ведь нет ничего удобнее, чем режимные детки» — подписала фото молодая мама.

Подписчики присоединились к словам звездной мамы и оставили поздравления с рождением сына.

«Это нормальный перерыв. Пищеварительная система ребенка должна отдыхать»;

«Настя, согласна! Режим это счастье!»;

«Настя, вы очень сильно изменились с беременностью, вы стали более открытой что ли. Поздравляю с рождением малыша!», — прокомментировали снимок фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова показала, как убаюкивает сына в колыбели.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
-0.13 70.84
-0.28
Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

Последние новости

13:44
Актер сериала «Мент в законе» подозревается в краже 500 тысяч рублей
13:38
Украинские силовики и ополченцы запустили ракету в знак готовности к отводу сил в Золотом
13:27
Убил и съел: жителя Архангельска будут судить за зверскую расправу над приятелями и каннибализм
13:17
«Я река»: Певица Нюша в купальнике опубликовала загадочное фото с отдыха
13:05
В убийстве мужчины, чье тело нашли в мусорном баке, подозревают его жену — видео (18+)
12:55
«Это его дело»: Вячеслав Фетисов высказался о двойном гражданстве Малкина

Сейчас читают

«Австралийская Кардашьян» продемонстрировала «аппетитные» ягодицы крупным планом
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото
Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев