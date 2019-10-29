Анастасию Решетову настигла хандра после рождения сына

Девушка поделилась переживаниями, что во время беременности думала, что после родов ее будет преследовать синдром «грустной мамы». Однако Анастасия поделилась с подписчиками в Instagram, что постепенно погружается в процесс материнства с удовольствием и хандра отступает.

«Сыну уже две недели и все эти дни я погружаюсь в процесс материнства с головой и огромным удовольствием. Чего стоят только те моменты, когда малыш прижимается к маминой груди, рассматривает тебя, пытаясь улыбнуться или просто, когда сидишь и вглядываешься в каждый миллиметрик своего ребенка, умиляясь и не веря, что он у тебя такой классный получился» ­– подписала снимок Анастасия

Instagram @volkonskaya.reshetova

Также девушка написала, что ей удается отдохнуть пять-семь часов, пока малыш спит. Анастасия планирует настроить все процессы и надеется, что сын будет режимным ребенком.

« Думаю, что нам нужно несколько недель (может и месяцев) и я полноценно настрою все наши процессы, а сыночек более-менее выстроит себе свой режим. Ведь нет ничего удобнее, чем режимные детки » — подписала фото молодая мама.

Подписчики присоединились к словам звездной мамы и оставили поздравления с рождением сына.

«Это нормальный перерыв. Пищеварительная система ребенка должна отдыхать»;

«Настя, согласна! Режим это счастье!»;

«Настя, вы очень сильно изменились с беременностью, вы стали более открытой что ли. Поздравляю с рождением малыша!», — прокомментировали снимок фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова показала, как убаюкивает сына в колыбели.