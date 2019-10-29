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  4. Арбитражный суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Арбитражный суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

, 15:24 101

Иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его руководителю частично удовлетворен.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Арбитражный суд Московской области взыскал с предпринимателя Павла Грудинина более одного миллиарда рублей. Иск, поданный акционерами совхоза имени Ленина к его директору, частично удовлетворен, сообщает телеканал РЕН.

Согласно решению суда, Павел Грудинин обязан выплатить заявителям один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.

Миноритарные акционеры Маркины, Ерошкины и Солодовникова намеревались взыскать с предпринимателя около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и еще около миллиарда в качестве упущенной выгоды.

Истцы считают, что причиной нанесенного ущерба стало внесение в 2008 году в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент» двух участков совхозной земли для оплаты доли в 48% в предприятии, номинальная стоимость которого исчислялась 29 миллионами рублей. Акционеры склонны полагать, что рыночная стоимость земли на тот момент составляла 1,1 миллиарда рублей.

В 2018 году указанная сделка была аннулирована. Упущенной выгодой истцы посчитали стоимость право пользования земельными участками в период с 2008-го по 2018 годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег у Грудинина удалось отсудить его бывшей жене.

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