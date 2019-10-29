  1. Пятый канал
  4. Видео: Звезда «Ищейки» на велосипеде прокатилась по пирсу на Мальдивах

Видео: Звезда «Ищейки» на велосипеде прокатилась по пирсу на Мальдивах

, 20:19 Видео 77

Актриса Анна Банщикова отдыхает в известном отеле. Она всем довольна, несмотря на сезон дождей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @banshikova_anna

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова поделилась на своей странице в Instagram видео, записанным во время отдыха на Мальдивах. В ролике она прокатилась в купальнике на велосипеде по пирсу известного отеля Sun Aqua Iru Veli.

«Сегодня утром мы прилетели в отель Sun Aqua Iru Veli. В него я влюбилась сразу и, кажется, навсегда», — подписала Банщикова видео.

Она также выразила надежду на то, что ей повезет с погодой. Пока на Мальдивах почти не выглядывает солнце из-за наступившего сезона дождей. Однако актриса не унывает, радуясь, что не приходится пользоваться солнцезащитным кремом и терпеть духоту.

Поклонникам понравилось видео Банщиковой. Они назвали его райским и невероятно красивым. Знаменитости желали хорошего отдыха.

«Какая гармония — прекрасная женщина, прекрасная природа»;

«Невероятно красиво»;

«Отличного отдыха, панорама шикарная»;

«Удивительное местечко, просто рай! Отлично вам отдохнуть, а то в Москве колотун»;

«Хорошего отдыха вам! Красота кругом», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Анна Банщикова опубликовала фото, на котором запечатлена абсолютно без косметики.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

Последние новости

21:29
Звезда Comedy Woman в купальнике повисла на пальме — фото
21:22
Около 700 человек эвакуировали из гостиницы в Москве после срабатывании пожарной сигнализации
21:15
Активисты взвесили портфели первоклашек и ужаснулись — репортаж
21:14
Серной кислотой облили 19-летнего юношу в Петербурге
21:00
Россия пообещала ответить Болгарии на высылку своего дипломата
20:53
Дакота показала роскошное нижнее белье и пофилософствовала — фото

Сейчас читают

«Какой-то рок с матами»: Выступление Наргиз шокировало уссурийских зрителей
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев