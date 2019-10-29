Видео: Звезда «Ищейки» на велосипеде прокатилась по пирсу на Мальдивах

Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова поделилась на своей странице в Instagram видео, записанным во время отдыха на Мальдивах. В ролике она прокатилась в купальнике на велосипеде по пирсу известного отеля Sun Aqua Iru Veli.

«Сегодня утром мы прилетели в отель Sun Aqua Iru Veli. В него я влюбилась сразу и, кажется, навсегда», — подписала Банщикова видео.

Она также выразила надежду на то, что ей повезет с погодой. Пока на Мальдивах почти не выглядывает солнце из-за наступившего сезона дождей. Однако актриса не унывает, радуясь, что не приходится пользоваться солнцезащитным кремом и терпеть духоту.

Поклонникам понравилось видео Банщиковой. Они назвали его райским и невероятно красивым. Знаменитости желали хорошего отдыха.

«Какая гармония — прекрасная женщина, прекрасная природа»;

«Невероятно красиво»;

«Отличного отдыха, панорама шикарная»;

«Удивительное местечко, просто рай! Отлично вам отдохнуть, а то в Москве колотун»;

«Хорошего отдыха вам! Красота кругом», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Анна Банщикова опубликовала фото, на котором запечатлена абсолютно без косметики.