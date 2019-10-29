«Русская Кардашьян» попросила фанатов помочь ей с выбором зимнего наряда

Модель Анастасия Квитко выложила в сторис своего Instagram-аккаунта небольшое видео. На нем она предстала в зимней одежде и спросила подписчиков, подходит ли ей куртка.

Зимний образ Квитко состоит из облегающих ноги леггинсов серебристого цвета, узкого топа, открывающего вид на живот и грудь, а также короткого серебристого пуховика с высоким воротом. Даже объемная зимняя одежда не смогла скрыть пышных форм модели.

«Стоит ли мне выбрать эту куртку?» — спросила «русская Кардашьян» своих подписчиков на английском языке.

24-летняя Анастасия Квитко регулярно радует подписчиков свежими образами. Модель с невероятными пропорциями фигуры ранее выложила фото в ботфортах и кожаном топе. Как сообщал 5-tv.ru, снимок «русской Кардашьян» сразил подписчиков.