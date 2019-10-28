Фото «русской Кардашьян» в ботфортах и кожаном топе сразило подписчиков

Instagram-модель Анастасия Квитко поделилась с подписчиками очередным пикантным фото. Блогер предстала на снимке в невероятно сексуальном total black образе. Для фотосессии «русская Кардашьян» выбрала облегающие леггинсы, ультракороткий кожаный топ и экстремально удлиненные лакированные ботфорты. На фотографии манекенщица позирует, маняще облокотившись на кованую решетку лестничного пролета.

Instagram @anastasiya_kvitko

24-летняя Анастасия Квитко восхитила подписчиков невероятно узкой талией и пышными формами. Фанатов также порадовала несвойственная для модели «закрытость» наряда. Одновременно дерзкий, строгий и сексуальный образ знаменитости вызвал в сети бурную реакцию. Поклонники оставили под фото более тысячи восторженных комментариев.

«Малыш, какая ты красивая!»

«Моя принцесса, ты всегда красивая, как с картинки!»

«Королева!»

«Ты — черный ангел!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» загнала в тупик поклонников двумя жаркими фото.