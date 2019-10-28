  1. Пятый канал
  4. Фото «русской Кардашьян» в ботфортах и кожаном топе сразило подписчиков

Фото «русской Кардашьян» в ботфортах и кожаном топе сразило подписчиков

, 18:00 Фото 39

Анастасия Квитко восхитила фанатов невероятно узкой талией и соблазнительно пышными формами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Instagram-модель Анастасия Квитко поделилась с подписчиками очередным пикантным фото. Блогер предстала на снимке в невероятно сексуальном total black образе. Для фотосессии «русская Кардашьян» выбрала облегающие леггинсы, ультракороткий кожаный топ и экстремально удлиненные лакированные ботфорты. На фотографии манекенщица позирует, маняще облокотившись на кованую решетку лестничного пролета.

Instagram @anastasiya_kvitko

24-летняя Анастасия Квитко восхитила подписчиков невероятно узкой талией и пышными формами. Фанатов также порадовала несвойственная для модели «закрытость» наряда. Одновременно дерзкий, строгий и сексуальный образ знаменитости вызвал в сети бурную реакцию. Поклонники оставили под фото более тысячи восторженных комментариев.

«Малыш, какая ты красивая!»

«Моя принцесса, ты всегда красивая, как с картинки!»

«Королева!»

«Ты — черный ангел!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» загнала в тупик поклонников двумя жаркими фото.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
-0.13 70.84
-0.28
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

18:00
Фото «русской Кардашьян» в ботфортах и кожаном топе сразило подписчиков
17:51
В гибели 12-летней россиянки в турецком бассейне обвиняют мать девочки
17:44
«Не тело, а сказка»: Подтянутая Перминова демонстрирует «планку» в бикини
17:35
В Кремле оценили данные о ликвидации Соединенными Штатами лидера ИГ*
17:25
Лайфхак от Эвелины Хромченко: как скрыть лишний вес с помощью одежды
17:17
«Шум, пьяная компания, дебош»: Сестер Хачатурян обвинили в нарушении меры пресечения

Сейчас читают

«С легким паром»: Ирина Пегова записала видео после бани
Ногу ребенка затянуло в техническое отверстие бассейна в Саратовской области
Два фото: звезду 1980-х Женю Герасимову теперь не узнать

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев