В России предложили ремонтировать дороги при помощи полиэтилена

Сибирские ученые придумали, как увеличить срок службы российских дорог. Они предложили укреплять асфальт сверхвысокомолекулярным полиэтиленом.

По мнению авторов идеи, изготовленные из него специальные армирующие сетки можно помещать в дорожное покрытие. Это защитит его от разрушений. Таким образом, трассы в будущем можно будет ремонтировать в три раза реже.

Кроме того, ученым удалось удешевить полиэтиленовое ноу-хау. Материал, по словам экспертов, будет стоить не намного дороже обычных пластиковых пакетов в магазинах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему регионы не осваивают деньги, выделенные на ремонт дорог.