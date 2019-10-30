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  4. В России предложили ремонтировать дороги при помощи полиэтилена

В России предложили ремонтировать дороги при помощи полиэтилена

, 9:45 Эфирная новость 233

По мнению авторов идеи, изготовленные из полиэтилена специальные армирующие сетки можно помещать в дорожное покрытие, чтобы защитить его от разрушений.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst; 5-tv.ru

Сибирские ученые придумали, как увеличить срок службы российских дорог. Они предложили укреплять асфальт сверхвысокомолекулярным полиэтиленом.

По мнению авторов идеи, изготовленные из него специальные армирующие сетки можно помещать в дорожное покрытие. Это защитит его от разрушений. Таким образом, трассы в будущем можно будет ремонтировать в три раза реже.

Кроме того, ученым удалось удешевить полиэтиленовое ноу-хау. Материал, по словам экспертов, будет стоить не намного дороже обычных пластиковых пакетов в магазинах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему регионы не осваивают деньги, выделенные на ремонт дорог.

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