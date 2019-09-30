Бюрократия и тупик: почему регионы не осваивают деньги, выделенные на ремонт дорог

Не случайно в бюджете на три года предусмотрено увеличение расходов практически на все нацпроекты. Тем удивительней стала новость, которая пришла из Счетной палаты. Оказывается, при проверке регионов в рамках выполнения нацпроекта по строительству дорог аудиторы выявили шокирующие цифры — колоссальная сумма в 126 миллиардов рублей не востребована. Это как так получается? Деньги есть, приоритеты определены, а работа стоит. Причем чиновники в регионах разводят руками.

А ведь по плану через пять лет половина всех региональных трасс и шоссе должна соответствовать нормативам.

Алексей Полторанин выяснял, как бюрократия заводит государственные усилия, да и наши дороги, в тупик.

Царь-дорога. Царь-асфальт. Как только не прозвали этот участок федеральной трассы «Колыма». И повод есть. Вместо положенных десяти сантиметров дорожники уложили полметра щебня.

«Это я выложу в YouTube, вокруг ни одного населенного пункта на сотни километров», - говорит автор ролика.

В интернете любительские кадры увидели дорожники и ответили удивленной общественности. Все по нормам, стандартам и прочим регламентам это, дескать, просто новые передовые технологии — щебнем выравнивают ямы и даже овраги, а уже потом укладывают асфальт.

«Вам не нравится, что мы такие дороги в 100 километрах от населенных пунктов строим? А мне вот нравится. Хочется на хороших дорогах уже поездить» — ответил рабочий.

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Километр этой дороги по самым грубым подсчетам стоит 80 миллионов рублей. При том, что километр трассы первой категории в этом же районе обойдется почти в два раза дешевле. Не стали экономить дорожники и здесь, соединив две крохотные деревни дорогой наивысшего качества, рассчитанной на семь тысяч автомобилей в сутки. Но во всей округе с трудом 100 человек проживает. Для них сделали буквально дорогу в никуда, она заканчивается новым, аккуратным кольцом.

«Мы сами пользуемся местные жители, ну, до почты пользуются и подвоз товаров к магазину», — говорит местный житель.

На два километра дороги смоленские чиновники потратили почти 30 миллионов рублей.

«26 миллионов — это огромные деньги. Можно было потратить на другие мероприятия», — считает Светлана Малахова, глава Леонидовского сельского поселения Ельнинского района Смоленской области.

Ремонтировать действительно есть что — только в самом Смоленске 237 километров дорог, требующих ремонта. Это больше 60% всего города.

Смоленск, Калуга, Курск, Ярославль, Йошкар-Ола, Курган, Владивосток. Эти города уже давно возглавляют антирейтинг ОНФ в проекте «Карта убитых дорог».

Безопасные и качественные автомобильные дороги» — революционный проект в дорожной отрасли. К 2024 году половина российских дорог должна быть приведена в нормативное состояние. На эти цели государство планирует потратить почти пять триллионов рублей.

Казалось бы, ничто не мешает избавиться, наконец, от одной из основных российских проблем. Жители скажут за это «спасибо». Но тратить федеральные средства чиновники на местах не спешат. Бюджетные деньги освоил лишь каждый пятый регион. По данным счетной палаты, израсходовано всего лишь 12% бюджета федеральной программы, да и как показывают вышеприведенные примеры, и эти 12% не всегда поддаются логике.

«В целом по Росавтодору 126 миллиардов рублей в этом году не освоены регионами дорожных средств», — рассказывает Роман Старовойт, губернатор Курской области, руководитель подгруппы «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность».

Не освоили деньги Сахалинская область, Приморский край, Еврейская Автономная область, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Республика Мордовия и Калмыкия. Так, Калмыкия, например, получила на ремонт дорог больше 700 миллионов рублей, а потратила меньше половины.

Еду я по выбоинам: Почему и кто в России не хочет строить дороги?

В Элисте колдобины и ямы различной глубины почти везде.

«Вот сюда приезжают мастера по ремонту ходовой вместе с клиентами и используют нашу дорогу как полигон, здесь выявляют все звуки, все поломки машин», — рассказывает водитель Олег Ингеев.

Местные чиновники вовсе не отказываются ремонтировать дороги, но утверждают, что вся проблема в подрядчиках.

«У нас существует три дорожные организации в статусе акционерного общества, которые были созданы Республикой Калмыкия, но они работают на региональных дорогах», — говорит Наталья Ошланова, врио министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.

По словам министра, теперь, чтобы успеть освоить деньги они намерены привлечь подрядчиков из других регионов. К работам уже приступили астраханские дорожники. Только остается без ответа вопрос: «А что мешало сделать это раньше?». Основная беда дорог — это еще одна хрестоматийная беда страны — бюрократия. В большинстве регионов слишком поздно провели тендеры и все работы теперь придется делать осенью, а то и зимой. По словам экспертов, чтобы регионы справлялись, надо упростить конкурсные процедуры.

«По нашему законодательству розыгрыш тендера на какую-нибудь стройку, типа моста на остров Русский и ремонт двух с половиной километров дорог четвертой технической категории, это все равно 44 закон, это все бюрократия тендерных всех этих торгов, всех этих заявок», — поясняет Михаил Блинкин, председатель Общественного совета Министерства транспорта РФ.

Критика в адрес этого закона звучит давно. Он стал очень громоздким и малоэффективным из-за дополнительных нормативных актов. Так, сейчас с момента объявления конкурса о закупке до подписания контракта проходит 50 дней. Но лишь с появлением нацпроектов, а вернее из-за рисков их неисполнения правительство задумалось о его изменении. Но уже есть предложение сократить количество способов торгов с 11 до трех, и еще некоторые изменения, которые депутаты рассмотрят уже этой осенью. Еще один сбой в освоении денег — чиновничья некомпетентность. В некоторых регионах власти не знают ни ГОСТов, ни СНИПОВ.

«В проекте безопасные и качественные дороги были бы четкие критерии к уровню заказчиков, которые проходили, чтобы эти заказчики проходили квалификационные экзамены, обладали каким-то дипломом, сертификатом, что они умеют распоряжаться государственными деньгами», — рассказывает Александр Васильев, депутат Госдумы РФ, координатор проекта «Дорожная Инспеция ОНФ — карта убитых дорог».

В каждом из отстающих регионов свои проблемы. Но для жителей важен результат, а не планы и графики работ. За реализацией нацпроектов обязаны лично следить главы регионов. И именно они должны найти пути решения проблем, исправить все и нести персональную ответственность, если нацпроект на вверенной им территории увязнет в бездорожье.

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