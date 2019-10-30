Минтруд будет отслеживать трудоустройство выпускников

Министерство труда, со следующего года, будет внимательно следить за судьбой всех выпускников вузов. Об этом заявило руководство ведомства.

Мониторинг позволит выяснить, удалось ли молодым специалистам устроиться на работу по профилю. Как проходит их карьерный рост в различных регионах. Какие специальности наиболее востребованы на производстве и в бизнесе.

Данные помогут определить, по каким специализациям выпускники более успешно устраиваются на работу, в какие компании их охотнее берут, как изменяется их зарплата. Поможет мониторинг и в составлении рейтинга учебных заведений. Полезным он будет для будущих выпускников школ при выборе той или иной профессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что каждая десятая компания в России готовится к сокращению штатов.