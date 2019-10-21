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  4. Каждая десятая компания в России готовится к сокращению штатов

Каждая десятая компания в России готовится к сокращению штатов

, 10:11 73

Около половины работодателей в 2020 году рассчитывают на увеличение окладов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Markus Brunner

Почти каждая десятая организация в России планирует сокращение персонала в 2020 году, сообщают «Известия». Такие данные получил HeadHunter по результатам опроса около 150 работодателей. Этот показатель эксперты признают позитивным на фоне итогов последних лет.

В 2018 году о готовности сократить штат заявил 21% опрошенных крупных компаний. В 2019-м увольнения проводились в каждой четвертой из них. При этом оклады сотрудников увеличили лишь 43% фирм и предприятий. В подавляющем их большинстве уровень зарплат остался на прежнем уровне.

В будущем году к увеличению фонда оплаты труда (ФОТ) готовятся 55% участников опроса. Почти половина из них при этом рассчитывают на рост окладной части сотрудников. По данным Минэкономразвития, рост зарплат может составить 2%. Уменьшение ФОТ ожидается у 8% работодателей, в основном — среди компаний с численностью от 100 до 500 сотрудников.

На 2020-й 62% работодателей прогнозируют и рост численности персонала. 49% от общего числа опрошенных при этом оценивают свое положение на рынке как стабильное. Это подтверждают и данные Минтруда. В службы занятости компании заявили 1,7 млн вакансий.

Ранее 5-tv.ru писал, что число «официальных» безработных за три года может удвоиться.

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