Петербуржец продает барабан ударника группы «Кино» за 1,5 миллиона рублей

Житель Петербурга, общавшийся в свое время с участниками легендарной группы «Кино», выставил на сайте «Авито» объявление о продаже барабана, на котором якобы играл ударник и бэк-вокалист Георгий Гурьянов, известный как «Густав».

В подписи продавца к фото музыкального инструмента утверждается, что именно он помог барабанщику войти в состав рок-коллектива, так как его лидеру Виктору Цою понравилась игра Гурьянова.

«Цена с потолка. Торг с реальным фаном „Кино“ и „Густава“ приветствуется», — добавил петербуржец.

Он также заявляет, что Гурьянов собственноручно менял на барабане детали.

Ранее 5-tv.ru передавал, что гитару с автографами всемирно известной группы The Doors купили за 950 тысяч рублей.