Гитару с автографами The Doors купили за 950 тысяч рублей

Аукционный дом «Литфонд» 27 июля провел торги в Московской области, во время которых была продана гитара с автографами музыкантов из The Doors. Инструмент был приобретен за 950 тысяч рублей.

«На гитаре оставили автографы: Джим Моррисон, барабанщик The Doors Джон Денсмор, гитарист Робби Кригер, клавишник Рэй Манзарек» , — сообщает «Литфонд».

На торгах также продавалась обложка альбома In Utero с автографом Курта Кобейна. Эта пластинка стала последней для группы Nirvana. Ходят слухи, что Курт хотел назвать ее иначе — I Hate Myself and I Want to Die («Я ненавижу себя и хочу умереть»), однако она не нашла покупателя.

Помимо обложки Nirvana на аукцион были выставлены: барабанные палочки участника Scorpions Джеймса Коттака и Ларса Ульриха из Metallica.

