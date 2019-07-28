Гитару с автографами The Doors купили за 950 тысяч рублей

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На музыкальном инструменте оставили свои подписи все музыканты рок-группы.

Фото : Instagram @thedoors

Аукционный дом «Литфонд» 27 июля провел торги в Московской области, во время которых была продана гитара с автографами музыкантов из The Doors. Инструмент был приобретен за 950 тысяч рублей.

«На гитаре оставили автографы: Джим Моррисон, барабанщик The Doors Джон Денсмор, гитарист Робби Кригер, клавишник Рэй Манзарек», — сообщает «Литфонд».

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На торгах также продавалась обложка альбома In Utero с автографом Курта Кобейна. Эта пластинка стала последней для группы Nirvana. Ходят слухи, что Курт хотел назвать ее иначе — I Hate Myself and I Want to Die («Я ненавижу себя и хочу умереть»), однако она не нашла покупателя.

Помимо обложки Nirvana на аукцион были выставлены: барабанные палочки участника Scorpions Джеймса Коттака и Ларса Ульриха из Metallica.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маскарадный костюм князя Юсупова продали на торгах в Монако.

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