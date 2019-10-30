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  4. Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы» — видео

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы» — видео

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Стратегический ракетоносец провел плановые испытания в акватории Белого моря.

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Фото, видео: РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru

Подводный крейсер «Князь Владимир» впервые провел пуск баллистической ракеты «Булава». Видео испытаний, состоявшихся на стратегическом ракетоносце в акватории Белого моря, опубликовало Министерство обороны РФ.

На кадрах виден старт ракеты с «Князя Владимира» из подводного положения в направлении к полигону Кура, расположенного на Камчатке. В ведомстве отметили, что полет прошел в штатном режиме. Падение учебно-боевых блоков «Булавы» зафиксировано в заданном районе системами контроля.

К-549 «Князь Владимир» — российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению, четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А «Борей-А». В состав Северного флота субмарина вошла в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Белые лебеди» российских ВКС прилетели в ЮАР. На подлете к авиабазе российские бомбардировщики сопровождали истребители ВВС южно-африканской республики.

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